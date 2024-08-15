Министр обороны РФ создал координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных областей

В Министерстве обороны РФ создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Как сообщил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, эта структура не будет не подменять собой оперативное управление действиями войск и сил.

«Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий – Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель – повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», – пояснил Белоусов.

Совет займется обеспечением войск, межведомственным взаимодействием, инженерным обустройством, помощью в эвакуации. «Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Москва, Елена Володина

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