Обстановка напряженная: Минобороны Белоруссии ожидает вооруженные провокации со стороны Украины

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины. По его словам, у границ республики наблюдается повышенная активность украинских спецподразделений.

«Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины», – сообщил Хренин на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Министр обороны также доложил, что с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используются беспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Белоруссии.

«В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований», – пояснил министр обороны Белоруссии.

Минск, Анастасия Смирнова

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