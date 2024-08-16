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Пятница, 16 августа 2024, 19:50 мск

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В реестр иноагентов попали известные телеграм-каналы

Минюст включил в реестр иностранных агентов известные телеграм-каналы, среди которых «BRIEF Важное»*, «BRIEF»*, «Незыгарь»*.

В ведомстве пояснили, что эти ресурсы распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ. При этом принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

*признаны в РФ иностранными агентами

Москва, Анастасия Смирнова

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