В реестр иноагентов попали известные телеграм-каналы

Минюст включил в реестр иностранных агентов известные телеграм-каналы, среди которых «BRIEF Важное»*, «BRIEF»*, «Незыгарь»*.
В ведомстве пояснили, что эти ресурсы распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ. При этом принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
*признаны в РФ иностранными агентами
Москва, Анастасия Смирнова
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