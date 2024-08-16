СКР завел уголовно дело о теракте после обстрела торгового центра в Донецке

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела торгового центра «Галактика» в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Украинскими вооруженными формированиями были нанесены удары по гражданским объектам в Донецке. В результате попадания боеприпаса в здание торгового центра «Галактика» в Петровском районе города возник пожар. Пострадали гражданские лица, находившиеся в торговом центре, им оказывается медицинская помощь», – отметила Петренко.

Согласно последним данным Минздрава ДНР, ранения получили 11 человек.

Донецк, Елена Володина

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