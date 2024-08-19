Кузбасс в фокусе внимания: глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев оценил работу врио губернатора Ильи Середюка

Кемеровская область остается в центре внимания своего бывшего губернатора Сергея Цивилева, получившего весной назначение на пост министра энергетики в федеральном правительстве. На минувшей неделе глава Минэнерго РФ побывал с визитом в Кузбассе, и, судя по отзывам, остался доволен работой своего преемника Ильи Середюка.

Повышенный интерес Сергея Цивилева к Кузбассу в новой должности оправдан: он 6 лет был губернатором Кузбасса, который был и остается очень важным с точки зрения энергетической безопасности страны. Успешная реализация здесь инфраструктурных проектов является одной из составляющих успешного развития не только угледобывающего региона, но и всей страны. Не случайно, что в ходе своего визита министр энергетики проехал за рулем автомобиля вместе с врио главы Кемеровской области Ильей Середюком по Северо-Западному обходу Кемерова, где в настоящее время на финальных участках укладывается асфальтобетонное покрытие и монтируется освещение.

Согласно планам, которые озвучил Илья Середюк, дорога будет открыта уже в ноябре текущего года. Со своей стороны министр энергетики РФ отметил, что реализация этого инфраструктурного проекта началась 2,5 года назад во время его губернаторства. «Пришлось прокладывать технологическую дорогу, установить 10 мостовых переходов, поднять мост Звездный на высоту 43 метра. Уже через два месяца поток по новой трассе составит 17 тысяч машин в сутки», – пояснил Сергей Цивилев. Примечательно, что, отвечая на вопросы журналистов о качестве строительства, глава Минэнерго РФ сказал, что получил удовольствие от поездки по этой, по его выражению, «супердороге».

Ещё один знаковый объект в Кемеровской области, который посетили Сергей Цивилев вместе с Ильей Середюком – Площадь защитников Донбасса в Новоильинском районе Новокузнецка, где установлена скульптурная композиция в память о Герое России Ольге Качуре, которая была единственной в Донбассе женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии в Горловке – на одном из самых опасных направлений боевых действий. Мемориал был открыт в годовщину её гибели 23 августа 2023 года, и сейчас стал данью памяти всем воинам Кузбасса.

Как отметил Илья Середюк, Площадь защитников Донбасса символизирует подвиг героев – тех, кто находится на фронте, и тех кузбассовцев, которые отправились в Горловку для восстановления систем жизнеобеспечения города. «Эта площадь символизирует мощь и силу Кузбасса, который готов прийти к тем, кто нуждается в помощи», – подчеркнул врио главы Кемеровской области.

Вместе с тем глава Минэнерго и Илья Середюк приняли участие в церемонии запуска в эксплуатацию новой углесборочной станции Юрково в Новокузнецком округе, строительство которой началось также при губернаторстве Сергея Цивилева. Работа этого объекта позволит более чем в два раза увеличить отгрузку угля с Калтанского угольного разреза, а также ускорить его доставку потребителям.

«Открытие железнодорожной углесборочной станции – важное событие для всей страны. Она построена по самым современным стандартам и позволит увеличить объемы отгрузки ценного калтанского угля. Сейчас мы разрабатываем новую энергетическую стратегию до 2050 года, угольная генерация в ней займет особое место», – уточнил министр энергетики РФ, не скрывая своего удовлетворения от результатов проделанной работы.

По оценке политологов, Илья Середюк действительно может считаться преемником Сергея Цивилева. Согласно рейтингу, который недавно опубликовал коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг», врио главы Кузбасса входит в список губернаторов с крепкими позициями в так называемой «зеленой зоне» с высокой политустойчивостью. Как пояснили эксперты, Илья Середюк, как бывший мэр Кемерова и первый заместитель областного руководителя, может опереться на свой богатый опыт работы в регионе и одну из наиболее отлаженных региональных «политических машин».

По сообщениям источников, Цивилев остался очень доволен тем, как Середюк работает в самостоятельном режиме.

Кемерово, Светлана Антонова

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