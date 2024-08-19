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Понедельник, 19 августа 2024, 14:35 мск

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Мирные переговоры с Киевом на данном этапе невозможны – Кремль

Москва пока не намерена вступать в переговоры с Киевом об урегулировании конфликта. Как сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, «на данном этапе с учетом этой авантюры (в Курской области) разговаривать мы не будем».

По его словам, предложения главы государства о мирных переговорах «не аннулированы». «Но на данный момент просто было бы совершенно некстати вступать в какой-то переговорный процесс», – пояснил Ушаков в комментарии Shot, дав понять, что дальнейшие перспективы урегулирования будут зависеть от ситуации на фронте.

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Метки / Украина

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