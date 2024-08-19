Зеленский решился на атаку Курской области по поручению США

Президент Украины Владимир Зеленский решился на атаку Курской области по поручению Вашингтона, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. В комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», министр подчеркнул, что в противном случае ничего бы не произошло.

«Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создает буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», – сказал министр иностранных дел РФ (цитата по ТАСС).

«А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже», – констатировал Лавров, обратив внимание, что отговорки украинской стороны о том, кто дал отмашку этой атаке на Курскую область, напоминают «детский лепет».

Баку, Анастасия Смирнова

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