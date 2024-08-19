В прокуратуре раскрыли новую схему телефонных кибермошенников

Телефонные мошенники начали применять новую схему обмана. Как сообщила прокуратура Москвы, аферисты начали представляться сотрудниками единой медицинской системы и под предлогом изменения данных о пациенте уговаривают установить специальные приложения и похищают деньги.

Один из таких случаев произошел с жителем московского района Свиблово. Как уточнили в надзорном ведомстве, в мессенджере пенсионеру поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась медицинским работником и сообщила, что в его медкарте пенсионера данные. Чтобы их обновить нужно четко следовать её инструкциям. Спустя несколько минут мужчине поступило смс-сообщение, содержащее «инструкцию по обновлению». Пенсионер открыл файл, установил на свой телефон приложение, после чего экран телефона потемнел, а звонившая аферистка попросила не трогать его некоторое время, т.к. идет обновление.

Когда «перезагрузка» завершилась, пострадавший обнаружил, что через онлайн приложение неизвестные перевели с его карты более 1,3 млн рублей. Как отметили в прокуратуре, это не единичный подобный случай.

В надзорном ведомстве настоятельно рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать их и не устанавливать программы или приложения на мобильный по просьбе звонящих, кем бы они ни представлялись.

«С помощью приложений злоумышленники получают дистанционный доступ к устройству, после чего оформляют кредиты на владельца счета, похищают денежные средства. Злоумышленники общаются с помощью мессенджеров, а для убедительности устанавливают на фото профиля логотипы медицинских организаций либо государственных органов», – подчеркивается в сообщении столичной прокуратуры.

Москва, Светлана Антонова

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