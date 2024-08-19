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Понедельник, 19 августа 2024, 17:35 мск

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«Стоп-лист»: МИД закрыл въезд в Россию для британских аналитиков

МИД России внес в «стоп-лист» за запретом въезда на территорию РФ для 32 сотрудников британских аналитических центров, которые способствуют укреплению агрессивного антироссийского курса и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию.

Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, заметную роль во враждебных усилиях Лондона играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля. «Их экспертные оценки и формулируемые задачи, зачастую связанные с вмешательством во внутренние дела иностранных государств, широко используются при реализации антироссийского курса «коллективного Запада», – подчеркнул МИД.

«Через общедоступные СМИ и в сети Интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране. Кроме того, в рамках отработки заказа лондонских кураторов, ставящих цель политически и экономически изолировать Москву на международной арене, подобные «мозговые тресты» осуществляют деструктивную активность в дружественных России государствах, подрывая стабильность и благополучие населяющих их народов», – констатировал МИД России.

В связи с этим принято решение о включении в ответный «стоп-лист» представителей ряда аналитических структур и закрытии для них въезда в РФ. Работа над расширением «стоп-листа» в ответ на враждебную линию Лондона будет продолжена, заверил МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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