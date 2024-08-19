В Москве ожидается теплая неделя

В ближайшие дни в московском регионе ожидается теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в начале недели превысит климатическую норму на 5°.

Синоптики обратили внимание, что в ночь на вторник, 20 августа, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, в зоне которого возможны кратковременные дожди, местами с грозой. В светлое время суток местами также вероятны осадки. Ночь будет очень теплой – до 20°, а днем – до 24…26°.

В среду и четверг, 21 и 22 августа, под влиянием антициклона ожидается спокойная погода – вероятность осадков будет незначительной. При этом ночи станут немного прохладнее, а днем так же – около 25°.

В пятницу и субботу, 23 и 24 августа, с прохождением очередного атмосферного фронта прогнозируются небольшие дожди, температура немного понизится. Если в понедельник значения средней суточной температуры будут на 5° превышать климатическую норму, в середине недели на 3°, в субботу она будет близка климатической норме, пояснили синоптики.

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