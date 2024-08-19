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Понедельник, 19 августа 2024, 19:07 мск

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Путин сказал, что после вторжения в Курскую область с Киевом говорить не о чем – Лавров

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин четко сказал, что после попыток вторжения на территорию Курской области ни о каких переговорах с Киевом речи быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», – сказал Лавров.

«Еще президент сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы, безусловно, дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр иностранных дел РФ.

Баку, Анастасия Смирнова

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