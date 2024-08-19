Евросоюз снова резко увеличил закупку удобрений из России

Страны Европейского союза увеличили импорт российских удобрений на 15% в июне после трех месяцев снижения объемов закупок. В первый месяц лета поставки из РФ достигли 275 тысяч тонн, что на 26 тысяч тонн больше по сравнению с майскими поставками.

В денежном выражении импорт также вырос – на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 90,1 млн евро. При этом за первые шесть месяцев этого года Европейский союз закупил у России удобрений на 739,7 млн евро. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В физическом выражении закупки выросли в полтора раза – до 2,2 млн тонн, передает «Прайм».

Как уточняется, основным покупателем российских удобрений стала Польша, которая увеличила их импорт на 14,2% до 82,2 тысячи тонн. На втором месте Германия, которая за месяц значительно увеличила импорт удобрений из России – в 4,1 раза до 55,9 тысячи тонн.

Как полагает промышленный эксперт Леонид Хазанов, увеличение импорта минеральных удобрений из России может быть обусловлено двумя причинами: во-первых, существующие в Европейском Союзе химические предприятия могли в июне останавливаться на плановый ремонт, во-вторых, цены на отечественные агрохимикаты могли быть более привлекательны по сравнению с европейской продукцией.

Москва, Светлана Антонова

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