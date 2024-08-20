Командир «Ахмата» назвал сроки освобождения Курской области и завершения СВО

Освобождение Курской области продлится два-три месяца, в эти же сроки завершится специальная военная операция. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», – сказал он в интервью китайскому военному корреспонденту Лу Юйгуану.

Алаудинов отметил, что в настоящее время в Курской области продвижение противника полностью остановлено, ведется его уничтожение.

6 августа. По данным минобороны РФ на 19 августа, за время боевых действий на этом направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевая бронированная машина, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Курск, Анастасия Смирнова

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