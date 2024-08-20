В Москву скоро вернется 30-градусная жара

В ближайшие выходные в московский регион вернется июльская жара. Согласно прогнозу, который озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, воздух может прогреться до 30 градусов.

«К выходным меняется циркуляция и температура опять возвращается к июльским значениям, она будет в диапазоне плюс 27 – плюс 29 градусов. Не исключено и плюс 30 градусов в воскресенье и понедельник», – сказал синоптик в комментарии «Интерфаксу».

Вильфанд уточнил, что с субботы в Москве установится антициклональная погода: будет солнечно и без осадков, ветер слабый. В понедельник столбики термометров могут подняться до плюс 31 градуса.

До конца рабочей недели в регионе ожидается «хорошая, теплая погода». «В течение недели однородный режим погоды – плюс 23 плюс 26 градусов днем, ночью плюс 13 – плюс 15 градусов. В четверг небольшие осадки, но в основном, преимущественно без осадков», – отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Москва, Анастасия Смирнова

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