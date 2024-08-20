У службы безопасности Франции возникли вопросы к четверым паралимпийцам из России

У службы безопасности Франции возникли вопросы к четырем российским спортсменам, которые должны поехать на Паралимпиаду в Париж. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в комментарии «Матч ТВ».

«Насчет четырех спортсменов, которые не имеют подтверждения на участие: пока работаем. Обещают нам, что двое сегодня получат разрешение. Будем бороться за них до конца. Каждый день мы на связи с оргкомитетом, с IPC. Все четверо прошли проверку на нейтральность, на квалификацию, но к ним есть вопросы у службы безопасности Франции. Сегодня мы связывались, нам сказали, что по двум спортсменам вопросов нет. В ближайшее время мы ждем документов на них», – уточнил Рожков.

При этом глава ПКР отметил, что на всякий случай эти спортсмены смещены из первой группы выезда, «чтобы иметь чуть больше времени для решения вопроса»

В настоящее время 90 россиян допущены к Паралимпиаде, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. Трансляции Игр будет вести «Матч ТВ»

Москва, Анастасия Смирнова

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