российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 августа 2024, 18:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Министр обороны РФ объявил о создании трех новых группировок войск в приграничных регионах

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Фото из архива пресс-службы Кремля

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о создании трех группировок войск – «Белгород», «Курск» и «Брянск». Об этом глава военного ведомства сказал на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

Как пояснили в минобороны, представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск» будут отвечать за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения.

Министр также уточнил, что в Национальном центре управления обороной РФ развернута специальная оперативная группа, в задачи которой входит сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения.

Глава ведомства отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах РФ – и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны.

«По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение», – подчеркнул Белоусов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,