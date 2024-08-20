Бывший командующий 58-й армией не исключил своё возвращение на фронт

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, не исключил возможность своего возвращения в зону специальной военной операции. Об этом он заявил ТАСС после судебного заседания.

«На войну берут – не отказывайся, не зовут – не напрашивайся», – сказал он.

Агентство отмечает, что ранее Попов неоднократно заявлял о своем желании попасть в зону военных действий, говоря о своей службе и долге.

Напомним, Попову вменяется совершение преступлений, предусмотренных УК РФ: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 292). Вину он не признал, настаивая на оправдании.

Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Генералу вменяется мошенничество и подлог на сумму чуть более 1 млн рублей.

По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Его дело прекращено посмертно. Моисеев содержался в СИЗО, суд также изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Сегодня стало известно, что суд установил Попову срок ознакомления с материалами уголовного дела до 3 сентября включительно.

Москва, Анастасия Смирнова

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