«Узница совести»: скандальная хозяйка пирожковых Анастасия Татулова* оправдала своё бегство из России

Бывшая хозяйка сети кафе «АндерСон» признанная иностранным агентом Анастасия Татулова* вновь появилась в СМИ с очередным интервью. Сбежавшая из России предпринимательница попыталась представить себя «узницей совести» и «борцом с режимом» по примеру других известных деятелей, желающих поражения собственной родине в противостоянии с Западом, отмечается в материале телеканала «Царьград».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Иноагента Татулову*, как она сама призналась в социальных сетях, «накрыло вдруг так, как давно не было». Произошло это под валом откликов на её двухчасовое интервью. Разумеется, от поклонников, единомышленников и коллег по «дезертирской» эмиграции. Накрыло, видно, очень тяжело. Иначе трудно объяснить фантазии, откровенную ложь и оскорбления в адрес «дома, которого больше нет».

Поясним: ранее этот «дом» бизнесвумен Анастасия Татулова* (ставшая в своё время известной после разговора с Путиным в прямом эфире) именовала «Родиной-уродиной». Проще всего было бы объяснить эту волну ненависти эмоциями от провального бизнеса и обрушенной карьеры, помноженными на эмоции от невостребованности. Но всё гораздо сложнее.

Татулова* стала известной после того, как пожаловалась на встрече предпринимателей с Путиным на тяжёлое бремя бизнесменов. Скрин из трансляции ТНВ

Татулова* в своём интервью, пытаясь, очевидно, доказать релокантам-оппозиционерам, что она – «социально близкая», свалила всё на отца-адмирала, фактически от него отрёкшись. Дескать, только он, такой-сякой, единственный в семье голосовал за Путина. Из этого следует, что она всегда голосовала против. Что многое объясняет в её отношении к стране. И к власти, избранной, кто бы там что ни говорил, со всеми демократическими процедурами. Так что все её публичные умствования – это не только эмоции «лузера», как принято говорить в её кругах, а осознанная, последовательная и принципиальная позиция.

А ещё недавно Татулова* радовалась переменам в стране. Скрин с ТГ-канала Татуловой*

Но как же бывшая хозяйка пирожковых и «роза франчайзинга» объясняет причины своего отъезда из страны? Оказывается, ей угрожала тюрьма. И поэтому:

Я не могла открыто высказываться по важным вопросам, против войны, против ОПГ, захватившей власть в стране.

У людей, хоть чуть-чуть знающих Татулову*, не говоря уже о плотно контактировавших с ней бизнесменах и журналистах, такое высокопарное заявление может вызвать в лучшем случае, как писали раньше, сардонический смех и размышления на тему, есть ли предел человеческому цинизму. Никакая тюрьма, разумеется, Татуловой* не угрожала.

В течение года (или даже больше) она:

спокойно и с выгодой продавала свою собственность,

подыскивала новую родину,

оформляла там вид на жительство,

а также ждала лучших предложений по продаже права на бренд «АндерСон».

А ещё бывала в высоких кабинетах, где пыталась «порешать» налоговые проблемы.

Никто не мешал Татуловой* говорить, что она думает. Скрин с канала Татуловой*

Критика СВО и власти, не исключая и президента?

В России этим безо всяких последствий долгое время занимаются десятки иноагентов, а также крупнейшие бизнесмены. Более того, достаточно нелицеприятные суждения высказывает, например, иноагент «Левада-центр»** с его провокационными подчас социологическими опросами. Или достаточно известные, с большой аудиторией, иноагенты Борис Вишневский*, заместитель председателя партии «Яблоко», Алексей Венедиктов*, хозяин не самого маленького медиахолдинга. Неужели достаточно примитивные сравнительно с ними суждения Татуловой* могли быть интересны правоохранителям? Да никоим образом. А вот дела с налогами и контрольно-кассовой техникой, разборки с работниками и бизнесменами по «решению кое-каких вопросов» очень даже могли вызвать интерес у следователей. Но не вызвали…

…и вдруг всё стало плохо? Скрин с канала Татуловой*

Татулова* уехала свободно и вывезла достаточно денег. А её нынешние заявления с претензией на «узницу совести» и обвинениями в адрес российских властей достаточно типичны. Такие же метаморфозы произошли со сбежавшими из страны страстными адептами либерализма и свободы предпринимательства, ныне признанными мошенниками: Ходорковским*, Бородиным* (Банк Москвы), Чичваркиным*, Тиньковым*, Кохом*... – имя им легион. Вот уж действительно ОПГ. Правда, Татулову* туда не зовут. Пока. Видимо, мало «наделала делов», не проходит по цензу.

Известная примета: если человек заговорил о демократии и свободе личности – значит, готовится украсть. Как только начал рассуждать о нарушениях прав предпринимателя, злом государстве, невозможности сказать правду – что-то уже украл? Не совпадает ли это с историей Татуловой*? С небольшим уточнением: там, где она сейчас пытается учить единомышленников жизни, такие манипуляции с бизнесом, налогами и финансовыми махинациями не проходят. И прикрыть их рассуждениями о правах человека не получится: потащат в суд – и в камеру сразу, как случилось, к примеру, с тем же Тиньковым*…

*Признаны в РФ иноагентами

**Включён в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента на территории России

Москва, Екатерина Попова

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