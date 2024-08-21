В День знаний со школьниками поговорят об образе будущего

Обозначена тема первого в этом учебного году урока «Разговоры о важном».
Первое занятие пройдет 2 сентября и будет называться «Образ будущего. Ко Дню знаний».
Следующее занятие пройдет 9 сентября и будет посвящено теме «Век информации». 16 сентября школьникам расскажут про дороги России, а 23 сентября – про российское зерно.
«Разговоры о важном» – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.
Москва, Елена Васильева
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