Финляндия готовится разместить войска НАТО

Хельсинки ведут переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории Финляндии. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Мы ведем переговоры о том, какие страны могут выделить определенные структуры сил для обеспечения безопасности Финляндии», – пояснил он (цитата по ТАСС), добавив, что подробная информация об этом будет представлена в феврале.

Вопрос о том, как будет финансироваться присутствие иностранных войск, также еще не решен. «Главное, чтобы в Финляндии были помещения и сооружения для размещения этих сил на более длительный период времени», – сказал министр.

Стоит отметить, что сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва фиксирует «заметно возросшую военную активность Финляндии после вступления этой страны в НАТО». По ее словам, политика Хельсинки явно выстраивается в русле линии «коллективного Запада».

Хельсинки, Анастасия Смирнова

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