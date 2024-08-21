«Вечного огня не будет»: власти Молдавии отказались отмечать юбилей освобождения от фашистских захватчиков

Власти Молдавии не будут зажигать Вечный огонь 24 августа в честь 80-летия освобождения страны от фашистских захватчиков на мемориале «Шерпенский плацдарм». Об этом сообщила депутат парламента республики Диана Караман, ссылаясь на решение министра обороны Молдавии Анатолия Носатого.

«Сегодня я получила ответ от министра (обороны) Анатолия Носатого, что Вечного огня не будет. Очевидно, для наших властей День освобождения Молдовы не праздник», – отметила Караман в своем телеграм-канале.

В этой связи депутат обратилась к жителям страны с призывом прийти 24 августа к мемориальному комплексу «Шерпенский плацдарм», чтобы отметить праздник освобождения Молдавии: принести свечи, чтобы зажечь их «в память о подвиге дедов и прадедов».

Кишинев, Елена Володина

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