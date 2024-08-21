С интервалом в 15 минут: Ликсутов рассказал о перспективах ВСМ на маршруте Москва – Санкт-Петербург

Движение поездов по Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в перспективе будет осуществляться каждые 15 минут. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В нашем проекте, с учетом того количества пассажирских мест, интервалов движения, <…> когда мы выйдем на те объемы расписания, которые запланированы в проекте, поезд будет ходить каждые 15 минут. <…> Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут ближе намного друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня», – сказал Ликсутов, слова которого цитирует ТАСС.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию – на второй квартал 2028 года.

Москва, Елена Володина

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