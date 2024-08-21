Пострадавшие от отравления и ботулизма готовят коллективный иск к «Кухне на районе»

Пострадавшие от отравления и ботулизма после употребления еды «Кухни на районе» объединились в группу из 20 человек. Они хотят через суд потребовать от сервиса доставки готовой еды компенсации морального вреда в размере от 100 тысяч рублей до 2 млн рублей на человека.

Как сообщили «Коммерсантъ-FM», в компании DestraLegal.ru, которая защищает интересы клиентов, «Кухня на районе», не дожидаясь иска, уже начала выплачивать компенсации. Суммарно они составляют около 3 млн рублей, но с таким вознаграждением согласны не все пострадавшие.

О массовых отравлениях стало известно в середине июня. В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию – «Салат лобио» изготовитель: ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» (правообладатель брента «Кухня на районе» ) и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовитель: ООО «Гастропорт».

Массовые случаи заражения ботулизма в июне были зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Татарстане и ряде других регионов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве, хранении, перевозке либо сбыту товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Под домашний арест были отправлены глава «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества той же фирмы Елена Машкова и руководитель компании «Савон-К» Владимир Шин. Повар этой компании Карим Норматов был взят под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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