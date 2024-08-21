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Среда, 21 августа 2024, 22:01 мск

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Так заявляют террористы: Захарова оценила заявление президента Чехии о «Северных потоках»

Высказывание президента Чехии Петра Павла о правомерности подрыва российских газопроводов «Северный поток» сравнимо с заявлениями террористов, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Павел заявил, что «Северные потоки – законная цель Украины». «Когда ведётся вооружённый конфликт, он ведётся не только против военных целей, но и против целей стратегического характера. А трубопроводы являются такой целью. Если такая атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то – и я специально говорю «условно» – это была бы законная цель», – сказал президент Чехии.

«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещённых международных террористических ячеек», – констатировала официальный представитель МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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