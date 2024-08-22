Опять манипуляции: ФАС признана ненадлежащей рекламу «Альфа-банка» и «Яндекс.Еды»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Росси признала ненадлежащей рекламу совместной рекламы «Альфа-банка» и «Яндекс.Еды». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В рекламе на телевидении сообщалось о начислении кэшбэка 50% при оплате заказа в сервисе Яндекса любой картой банка. При этом информация о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 500 рублей, размещалась недоступным для восприятия способом», – пояснили в ФАС.
Таким образом потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки, констатировало ведомство.
ФАС направила компаниям предписания о прекращении нарушения закона о рекламе. В случае неисполнения им грозят штрафы.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»