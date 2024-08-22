Из приграничья Курской области выехали более 130 тысяч жителей

Из зоны эвакуации и отселения, в которую входит восемь приграничных районов Курской области, выехали более 130 тысяч местных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у главы государства.

«По решению оперативного штаба, в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области с численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 190 человек. Осталось 19 376 человек. Продолжаем отселение людей в безопасные места. Люди размещены в пунктах временного размещения и у родственников», – доложил Смирнов.

По его словам, всего развернуто 524 лагеря временного размещения вместимостью 64 тысячи человек, из них 20 тысяч развернуто Москвой, 25 тысяч – в других регионах. Всего в них размещены 12 257 человек, из них 3 407 – дети, 633 – инвалиды. «В каждом (пункте) работает психолог. Также оказывается бесплатная юридическая помощь», – отметил врио гебернатора.

Курск, Анастасия Смирнова

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