Бои в Курской области: за сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники

В результате боев в Курской области за сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, подбиты танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 30-ти человек убитыми и ранеными. Уничтожены: танк, три боевых бронированных машины и один автомобиль.

В то же время продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

При этом ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное.

Всего за время боевых действий с 6 августа на Курском направлении противник потерял более 6200 военнослужащих, 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Анастасия Смирнова

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