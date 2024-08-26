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Понедельник, 26 августа 2024, 18:01 мск

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Глава МАГАТЭ определился с датой посещения Курской АЭС

Фото: официальный сайт МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси определился с датой посещения Курской АЭС. По его словам, «ввиду серьезной ситуации» визит запланирован на завтра, 27 августа.

Гросси уточнил, что МАГАТЭ важно самостоятельно провести оценку ситуации. «Если международное сообщество нуждается в независимой оценке безопасности на атомном объекте, то мы отправляемся туда. Единственный способ, при помощи которого МАГАТЭ может подтвердить ту или иную информацию, – это проведение самостоятельной независимой оценки того, что происходит», – говорится в заявлении Гросси.

Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что ядерные объекты не должны подвергаться угрозе, и отметил, что в ходе визита на АЭС обсудит «условия для дальнейшей деятельности, которые необходимые для оценки условий ядерной безопасности Курской АЭС».

Вена, Светлана Антонова

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