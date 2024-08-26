Дефицит таксистов в России: причина – в скандальном законе

В России образовался острый дефицит водителей такси – на одну вакансию приходится менее двух активных резюме. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов сервиса hh.ru, которое было проведено для агентства ТАСС.

Председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев уверен, что дефицит водителей вызван нереалистичными требованиями 580-ФЗ, который вступил в силу 1 сентября 2023 года. По его мнению, закон воспроизводит ещё советскую модель регулирования рынка такси, которая в условиях современного мира уже не актуальна. Оклейка или перекраска машин в один цвет, бумажные путевые листы, ежедневные медосмотры и техосмотр выбили из отрасли самозанятых граждан РФ, которые могли получать дополнительный заработок для своих семей и нивелировать скачки цен на такси в пики пассажирского спроса, подключаясь к агрегаторам по необходимости.

«Мы неоднократно предупреждали о последствиях введения новых требований и ограничений в отрасли. Условие выплат пострадавшему пассажиру по нему – это исполнение всех требований федерального закона №580, которым не соответствуют 80% водителей. Дефицит водителей будет только нарастать, в то время как активно работающие водители скорее предпочтут нелегально трудиться через городские чаты, чем исполнять избыточные требования», – считает Корнеев.

Москва, Светлана Антонова

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