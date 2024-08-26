В Москву пришла сухая жара

На предстоящей неделе в московском регионе ожидается жаркая и сухая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, местами кратковременные дожди возможны лишь в среду днем, а значения средней суточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 6°.

В начале недели в светлое время суток воздух будет прогреваться до 30°, а ночью остывать до 14-17°. С четверга, 29 августа, днем температура воздуха на 1-2 градуса снизится – прогнозируется до 28- 29°.

Москва, Светлана Антонова

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