Проблема школьников: в Рособрнадзор поступили десятки жалоб на отказ детям в поступлении в 10-й класс

В федеральную службу по надзору с сфере образования и науки (Рособрнадзор) поступили 67 жалоб от родителей выпускников 9-х классов из-за отказа в зачислении в 10 класс после сдачи экзаменов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, проблема решается.

«В Рособрнадзор поступило 67 заявлений из субъектов Федерации, почти половина это была Москва. Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования и в Москве этот вопрос решен, он был до последнего в Москве до 20 числе августа стоял вопрос о 1 800 выпускниках. Все они, по заверению Москвы, 23 августа должны были быть зачислены в свои школы», – уточнил Музаев (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Рособрнадзора также пояснил, что пока у его ведомства нет данных, попали ли обратившиеся в Рособрнадзор выпускники девятых классов в число учеников, зачисленных в школы. По его словам, сейчас ведется обработка данных.

Говоря о причинах проблемы, Музаев заявил, что они «многогранны». «Я думаю, с этим вопросом надо обращаться и к регионам, где возникают такие вопросы, и к отдельно взятым школам. Законом прописано наличие универсальных классов. Часто эта ситуация возникает там, где по какой-то причине школа пытается этот класс не открывать», – отметил он.

Москва, Анастасия Смирнова

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