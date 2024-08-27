Сегодня вечером можно наблюдать большой парад планет

Сегодня вечером и ночью можно будет наблюдать большой парад планет.

Как рассказали ТАСС в московском планетарии, шесть планет и спутник Земли образуют условный парад утром 28 августа, выстроившись по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов. Некоторые из них будут видны накануне, поэтому вести наблюдение лучше с 21:00 мск 27 августа.

Все планеты, кроме Венеры, расположатся на небосводе Земли по одну сторону от Солнца и будут видны одновременно. В восточной части неба окажутся Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, на юго-западе – Нептун и Сатурн.

При ясной погоде все планеты, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом. Однако Меркурий будет достаточно сложно отыскать – его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах. Чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль.

Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года. На вечернем небе выстроятся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними (восточнее) яркие Юпитер и Марс. Все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца, сообщает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

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