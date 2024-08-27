ФАС возбудила дела против крупнейших операторов связи: МТС, «Мегафону» и «Билайну» грозят штрафы из-за Крыма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против крупнейших операторов связи – МТС, «Мегафона» и «Билайна» – за неисполнение предупреждения ведомства. Компании должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя.

В случае установления вины по итогам рассмотрения антимонопольных дел компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

В ФАС уточнили, что ООО «Т2 Мобайл» (оператор Tele2) согласился первым отменить дополнительную плату. Компания направила в службу письмо, в котором сообщает о планах исправить ситуацию до 8 октября 2024 года в связи с технической реализацией процесса.

В ведомстве напомнили, что проводят работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона. Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены – для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Это стало результатом рассмотрения дела в отношении ООО «К-телеком» (основной оператор в Республике Крым). Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию были снижены в 2-3 раза, что в настоящее время позволяет перейти к завершающему этапу создания комфортных условий для абонентов в поездках по России – отмене такой платы.

Москва, Анастасия Смирнова

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