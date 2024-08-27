Белоусов потребовал срочно обеспечить солдат всем необходимым в приграничных областях

Министр обороны РФ Андрей Белоусов потребовал организовать реальное улучшение обеспечения бойцов в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом глава ведомства заявил на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

«На чем сейчас хотел бы акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача – обеспечить их всем необходимым», – подчеркнул Белоусов.

Особое внимание глава военного ведомства поручил обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами.

«Прошу Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата», – сказал министр обороны РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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