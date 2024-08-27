Пусть они Цукерберга арестуют: Медведев назвал «дело Дурова» политическим

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является политическим делом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО-кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня.

Как считает Медведев, как бы ни говорил Макрон о том, что это сугубо юридический вопрос и нельзя влиять на решение суда, это политический вопрос. «Ну пусть они Цукерберга (основатель запрещенной в России социальной сети) арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит… Да, там много всякого мусора, и даже преступной активности, это так. Но, во-первых, возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы, он должен регулировать», – отметил зампред Совбеза РФ.

«Телеграмом как мессенджером пользуется огромное количество наших людей, в том числе находящихся на линии боевого соприкосновения. И об этом неоднократно говорил наш враг, что они не могут это контролировать. А материалы, которые мы там (в телеграме) публикуем, доходят до восприятия рядового украинца. И у него тоже начинаются мыслительные процессы, что всё несколько иначе, чем показывают у них по телевизору. Поэтому это очевидно политическая история. И с ней необходимо разбираться», – подчеркнул Медведев.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube