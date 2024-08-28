«Арктика – лишь один из фронтов». Кто должен вложиться в развитие региона

С началом СВО развитие Арктики стало еще более острым вопросом. Географических преимуществ России в противостоянии с враждебным Западом не будет достаточно в случае эскалации конфликта с той стороны. Поэтому развитие больших инфраструктурных проектов в этом регионе – вопрос близкой перспективы, хотя и не первостепенный.

«Арктика – всего лишь один из фронтов, хотя и очень важный. Поэтому если Родина скажет, бизнес поможет. Русский бизнес уже показал свой патриотизм, и то, что происходит последние несколько лет, полностью поменяло представление народа о русском предпринимательстве. Если раньше было ощущение, что это «олигарх и Куршавель», то теперь это предприниматели, которые миллиарды собственных денег отправляют на войну, которые строят заводы, где производят все, что нужно для Победы», – цитирует телеведущего Владимира Соловьева телеграм-канал «Русская Арктика. Медиаландшафт».

Москва, Елена Сычева

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