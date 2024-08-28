МИД России закрыл въезд в Россию ещё 92 гражданам США

Министерство иностранных дел России объявило о персональных санкциях в отношении 92 граждан США. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, решение принято «в порядке реакции на проводимый администрацией Дж.Байдена русофобский курс с декларируемой целью «нанести Москве стратегическое поражение», составной частью которого стали «ковровые» санкции в отношении российских граждан.

«Помимо руководителей и чиновников различного звена силовых ведомств и спецслужб, глав ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих вооружения ВСУ и спонсирующих режим в Киеве, в «стоп-лист» включены также сотрудники редакций и репортёры ведущих изданий либерал-глобалистского толка, причастные к изготовлению и распространению «фейков» о России и российских вооружённых силах, пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны», – уточняется в заявлении МИД России.

«Напоминаем нынешним властям США о неотвратимости наказания за враждебные действия, идёт ли речь о прямом поощрении Зеленского и его подручных к совершению актов агрессии и террористических нападений или попытках вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации», – отметили в российском ведомстве, заверив, что «практика расширения списка «закрытников» за счёт тех, кто непосредственно вовлечён в антироссийскую деятельность, в ответ на безумный санкционный раж американской правящей элиты, будет продолжен со всей решительностью и последовательностью».

Москва, Светлана Антонова

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