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Среда, 28 августа 2024, 20:44 мск

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Росстат подсчитал рост ВВП, инфляцию и реальные доходы

Экономика России за шесть месяцев текущего года выросла на 4,6% в годовом выражении. Об этом свидетельствует предварительная оценка Росстата.

В материалах ведомства отмечается, что индекс промышленного производства увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,3%. Инфляция прибавила в годовом выражении 9,1%, в то время как индекс цен производителей вырос на 13,7%. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения за год повысились только 8,1%.

Москва, Светлана Антонова

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