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Четверг, 29 августа 2024, 14:22 мск

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«Это воровство наших денег»: в Кремле пообещали юридические последствия для ЕС

Решение Евросоюза передать Киеву доходы от российских «замороженных» активов на военные нужды является воровством, которое будет иметь юридические последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили, это незаконные действия, они обязательно будут иметь юридические последствия. Это ничто иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря – воровство наших денег», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»).

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине, уже переведены 1,4 млрд евро.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Европа

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