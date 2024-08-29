Начало сентября в Москве будет жарким

В ближайшие дни в московском регионе сохранится жаркая погода в дневное время. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки вряд ли возможны.

В пятницу, 30 августа, ожидается небольшая облачность. Ночью в Москве 10...12°, по области 7...12°. Днем в столице до 26...28°, в Подмосковье – до 24...29°. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с.

В субботу, 31 августа, ночью в Москве воздух остынет до 11...13°, по области – до 8...13°. В светлое время суток прогнозируется в столице 26...28°, в Подмосковье – 24...29°.

В воскресенье, 1 сентября, ночью ожидается до 15°, а днем – до 31°.

В понедельник и вторник, 2 и 3 сентября, ночью 11...16°, днем 22...27°.

Москва, Светлана Антонова

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