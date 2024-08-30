В Москве объявлено жаркое погодное предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, 31 августа и 1 сентября в дневное время прогнозируется температура воздуха до 31 градуса.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, «температура на уровне 30 градусов и выше – опасна для человека, именно в Москве».

В то же время синоптик уточнил, что 2 сентября во время торжественных школьных линеек температура воздуха будет около 21 градуса.

Москва, Елена Володина

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