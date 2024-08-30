В России возбуждено уголовное дело против украинского футболиста: призывал убивать русских

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева, который также выступил за российские клубы, за призывы убивать жителей Курской области.

Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, Алиев публично разместил видеоролик, в котором призывал ВСУ к террористической деятельности на территории России.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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