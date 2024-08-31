В пропавшем вертолете на Камчатке был финдиректор РФС

Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга в списке пассажиров пропавшего на Камчатке вертолета Ми‑8. Эту информацию «МатчТВ» подтвердили в РФС.

«Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», – пояснили в союзе.

Ранее сегодня стало известно, что воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. По предварительной информации, на борту находились 22 человека: 19 пассажиров и 3 члена экипажа.

На поиски вертолета отправлена наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России. Привлечение авиации в районе поиска пока невозможно из-за подходящего циклона, наблюдается плотный туман, уточнили в МЧС.

Москва, Светлана Антонова

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