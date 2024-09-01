Десять украинских беспилотников сбиты на подлете к Москве

В течение ночи и раннего утра на подлете к Москве были сбиты 10 беспилотников, один из которых был направлен к район Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэра столицы Сергей Собянин.

Сообщение о сбитом первом дроне градоначальник опубликовал в 1:20, после чего почти каждый час извещал о новых атаках. Беспилотники были сбиты в городских округах Подольск, Ступино, Одинцово, Ленинском округе и три Раменском районе.

В 6:30 Собянин сообщил об уничтожении беспилотника вблизи МНПЗ. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – уточнил мэр, добавив, что районы падения БпЛА направлены экстренные службы.

Вместе с тем атаке беспилотников подверглись несколько регионов, в том числе Тульская, Тверская, Калужская, Белгородская и Брянская области.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube