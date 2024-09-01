Ночная атака: над 15 регионами России перехвачено 158 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолетного типа. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атаке подверглись 15 регионов. Больше всего беспилотников было уничтожено над Курской, Брянской и Воронежской областями.

«Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей», – уточнили в министерстве обороны.

Москва, Анастасия Смирнова

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