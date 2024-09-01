Бои в Курской области: ВСУ потеряли за сутки до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники

В Курской области за сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, уничтожены, в том числе, четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в т.ч. две САУ «Krab» польского производства, три миномета, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США и 7 автомобилей.

В ведомстве отметили, что подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.

Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 17 населенных пунктов. Одновременно в лесных массивах продолжалось проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 6 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Анастасия Смирнова

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