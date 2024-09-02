Лидеры 18 иностранных государств готовы приехать на саммит БРИКС в Казань

Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября, 36 иностранных лидеров, согласие от 18 уже получено. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, помимо девяти стран-членов, также были приглашены руководители стран СНГ, лидеры государств, которые председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также главы многих стран, которые претендуют на членство в организации или на ту, или иную форму сотрудничества с БРИКС, передает ТАСС.

Ушаков подчеркнул, этот год для российского председательства является знаковым. «Мы впервые председательствуем в расширенном составе, то есть уже не в «пятерке», а уже в «девятке» стран БРИКС. Мы сейчас работаем над одной из главных задач. Это выработка нового формата государства – партнера БРИКС», – пояснил представитель Кремля.

Москва, Елена Володина

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