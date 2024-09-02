В Москве ожидается аномально теплая неделя

В московском регионе в первые дни сентября ожидается аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, превышение средней суточной температуры над нормой в начале недели составит 6-7°.

Во вторник, 3 сентября, в дневное время воздух прогреется до 28-29°. В среду, 4 сентября, ожидается до 26-27°.

Прохладнее станет с четверга, 5 сентября. Днем в Москве 21...23°, по области 19...24°.

В пятницу и субботу, 6 и 7 сентября, ночью 5...10°, днем 20...25°.

Москва, Светлана Антонова

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