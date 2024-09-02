На Азовском море появятся подразделения ВМФ

На Азовском море будут созданы подразделения Военном-морского флота. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда».

«Нет сомнений, что соединения на Азовском море Военно-морского флота будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие. Развитие Азовского морского района, который живет так же перспективами, а сейчас решает важные для всех нас в том числе боевые задачи», – подчеркнул Моисеев.

Мариуполь, Светлана Антонова

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