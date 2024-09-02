Крупнейшие автодилер в России сообщил о смене собственника

Новым владельцем дилерского холдинга «Рольф» стал Умар Кремлев, который является главой Международной ассоциации бокса (IBA). В планах нового собственника выход компании на федеральный уровень.
«Все действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме», – говорится в сообщении компании.
Напомним, «Рольф» перешёл в государственную собственность в феврале 2024 года после иска Генпрокуратуры.
В 2019 году против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Москва, Анастасия Смирнова
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