Крупнейшие автодилер в России сообщил о смене собственника

Новым владельцем дилерского холдинга «Рольф» стал Умар Кремлев, который является главой Международной ассоциации бокса (IBA). В планах нового собственника выход компании на федеральный уровень.

«Все действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме», – говорится в сообщении компании.

Напомним, «Рольф» перешёл в государственную собственность в феврале 2024 года после иска Генпрокуратуры.

В 2019 году против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Москва, Анастасия Смирнова

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